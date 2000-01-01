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Смертность от коронавируса в Иране возросла | Фото:22.02 17:08   MIGnews.com

Смертность от коронавируса в Иране возросла

Иран в субботу, 22 февраля, сообщил о еще одной смерти и 10 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число смертей от вируса в Исламской Республике достигло пяти - самый высокий показатель среди всех стран за пределами Дальнего Востока.

С момента своего появления в декабре вирус забрал жизни 2345 человек в Китае и 16 в других странах мира.

В субботу государственное телевидение Ирана сообщило, что школы, университеты и образовательные центры в городах Кум и Арак будут закрыты на два дня и неделю, соответственно, чтобы предотвратить распространение смертельной вспышки.

Вспышка COVID-19 в Иране произошла в среду, унеся жизни двух пожилых людей в Куме, шиитском священном городе к югу от столицы.

"У нас 10 новых подтвержденных случаев COVID-19", заявил официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур. "Один из заболевших, к сожалению, скончался", - добавил он, отметив, что восемь из них были госпитализированы в Куме и два в Тегеране.

Таким образом, общее количество подтвержденных заболеваний коронавирусом в Иране достигло 28 человек. Ирану еще предстоит подтвердить происхождение вспышки, но один чиновник предположил, что она была привезена китайскими рабочими.

Считается, что все погибшие являются гражданами Ирана.


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