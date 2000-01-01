23.02 04:20 MIGnews.com

Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала пост в своем Twitter-аккаунте в поддержку жителей Красноярска. Над сибирским городом образовалось "черное небо".Тунберг поделилась постом российской активистки Сони Епифанцевой."Сегодня в Москве было солнечно, но не в Красноярске - там все еще "черное небо" из-за загрязнения воздуха", - сообщила активистка. Она добавила, что никто не заслуживает жизни в постапокалиптическом будущем.В Красноярске, начиная с 14 февраля, на четыре дня был введен режим "черного неба", вызванный экологической ситуации. Жители города массово жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения.