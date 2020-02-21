22.02 16:34 MIGnews.com

Боевики в Сирии позвонили матери, обезглавленного солдата

Turkish-backed jihadists took the phone of a killed Syrian Arab Army soldier and called his mother. They mocked her and told that they beheaded her son.https://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/jQmdvwF3Ru — Syrian Civil War Map (@CivilWarMap) February 21, 2020

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Протурецкие боевики в Сирии обезглавили солдата правительственных войск и позвонил его матери. Видеозапись разговора опубликована в Twitter-аккаунте Syrian Civil War Map.Сообщается, что один из террористов взял телефон убитого солдата и позвонил его матери. В ходе разговора, боевик протурецкой группировки издевался над женщиной и рассказал о казни её сына.В ноябре 2019-го правозащитные организации сообщили о военных преступлениях в контролируемой Турцией зоне безопасности в Сирии, а также во время наступления Турции в стране.