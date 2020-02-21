22.02 16:34 MIGnews.com
Боевики в Сирии позвонили матери, обезглавленного солдата
Протурецкие боевики в Сирии обезглавили солдата правительственных войск и позвонил его матери. Видеозапись разговора опубликована в Twitter-аккаунте Syrian Civil War Map.
Сообщается, что один из террористов взял телефон убитого солдата и позвонил его матери. В ходе разговора, боевик протурецкой группировки издевался над женщиной и рассказал о казни её сына.
В ноябре 2019-го правозащитные организации сообщили о военных преступлениях в контролируемой Турцией зоне безопасности в Сирии, а также во время наступления Турции в стране.
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