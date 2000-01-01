22.02 15:06 MIGnews.com

Ближний Восток обеспокоен вспышкой коронавируса в Иране

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Распространение коронавируса в Иране вызвало обеспокоенность на всем Ближнем Востоке. Ливан, Турция, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия и другие страны боятся возможности распространения вируса через паломников или других лиц.Об этом сообщает JP.В Иране официально было подтверждено пять смертей из 18 зараженных, однако многие считают, что количество в реальности гораздо больше. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус также подтвердил возможности неверной статистики."Ситуация намного хуже, чем они говорят", - написал рядовой иранец в Твиттере, заявив, что его дочь работает медсестрой.Вспышка в Иране началась в священном городе Кум, куда приезжают паломники со всего мира, большинство из которых шииты. Таким образом, женщина-паломник, вернувшаяся в Ливан из Кума, показала положительный результат на смертельный вирус.Другие случаи были зарегистрированы в Раште, Араке, Тегеране и других районах Ирана.Иракские официальные лица выразили обеспокоенность из-за огромного количество паломников и фактически закрыли границу с Исламской Республикой. Тем не менее, огромный поток товаров и людей между двумя странами не позволяет провести полную изоляцию. ОАЭ, где зарегистрировано два случая заражения, и Кувейт также закрыли границы и портовое сообщение.В свою очередь, Саудовская Аравия и Турция проводят проверки по всей стране из-за страха распространения коронавируса. Страны отказались от участия в конференции в Иордании, которая в итоге была отменена.Из-за постоянных военных конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке способность обнаруживать вирус или противостоять ему снижается, что вызывает риски потери контроля и массового заражения.