22.02 09:44 MIGnews.com

В Twitter начали борьбу с раскруткой ложной информации

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Twitter запретит распространять идентичные или схожие сообщения одновременно с разных аккаунтов, говорится в заявлении сервиса микроблогов, опубликованном в интернет-боге соцсети.В Twitter считают, что такие меры позволят социальной сети бороться со спамом и распространением нежелательной информации. Также пользователям будет запрещено пользоваться программами, с помощью которых они смогут ставить "лайки" одновременно с нескольких аккаунтов под записями."Эти изменения являются важным шагом, который необходим для того, чтобы мы опережали злонамеренную активность, направленную на ключевые дискуссии, которые ведутся в Twitter, - приводятся в заявлении слова представителя соцсети Йоэля Рота.По его словам, соцсеть таким образом хочет улучшить качество информации, публикуемой в сервисе. Рот также пообещал, что данные изменения вступят в силу в конце марта этого года.В Reuters отмечают, что благодаря одновременной публикации одинаковых сообщений многочисленными учетными записями такие сообщения попадают в перечень самых читабельных, создавая ложное впечатление у пользователей, что тот или иной "твит" крайне волнует общественность.В социальной сети считают, что именно такой методикой пользовались так называемые российские боты, распространяя политическую рекламу, в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Впоследствии Twitter был подвержен критике со стороны американского общества и политического руководства страны за то, что не предпринял необходимых мер пресечения деятельности пользователей, намерено распространяющих информацию заведомо выгодную правительству РФ.