22.02 08:51 MIGnews.com

ЦАХАЛ спас подстреленного ХАМАСом араба

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ХАМАС подстрелил палестинца, который пересек границу Израиля. Речь идет о 23-летнем жителе северного города Бейт-Лахия.По сообщениям Ynet, ЦАХАЛ спас раненного араба. Солдаты оказали первую помощь, после чего палестинец был госпитализирован в медицинский центр "Барзилай" в Ашкелоне.Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.На данный момент выясняются причины его пересечения израильской границы.