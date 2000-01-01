22.02 08:51 MIGnews.com
ЦАХАЛ спас подстреленного ХАМАСом араба
ХАМАС подстрелил палестинца, который пересек границу Израиля. Речь идет о 23-летнем жителе северного города Бейт-Лахия.
По сообщениям Ynet, ЦАХАЛ спас раненного араба. Солдаты оказали первую помощь, после чего палестинец был госпитализирован в медицинский центр "Барзилай" в Ашкелоне.
Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.
На данный момент выясняются причины его пересечения израильской границы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии