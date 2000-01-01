Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









22.02 08:51   MIGnews.com

ЦАХАЛ спас подстреленного ХАМАСом араба

ХАМАС подстрелил палестинца, который пересек границу Израиля. Речь идет о 23-летнем жителе северного города Бейт-Лахия.

По сообщениям Ynet, ЦАХАЛ спас раненного араба. Солдаты оказали первую помощь, после чего палестинец был госпитализирован в медицинский центр "Барзилай" в Ашкелоне.

Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

На данный момент выясняются причины его пересечения израильской границы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:12
Черногория: смертник подорвал себя у посольства США
10:03
"Израиль превращается в монархию Нетаниягу"
09:44
В Twitter начали борьбу с раскруткой ложной информации
09:41
Запись сломавшая Шлом Фильбера
09:08
Гигантский американский корабль плывет на учения в Израиль
08:25
Нетаниягу высоко оценил работу израильской разведки
08:02
НДИ: Черные списки "сомнительных евреев" – абсурд
08:00
ISIS пытался взорвать автобусы с палестинцами из Газы
07:11
Фильбера не привлекут к уголовной ответственности
06:45
Фильбер рассказал, как Сара отбирала у него часы
06:33
Перу: жертвами аварии стали 44 человека
05:27
Обнародовано неизвестное письмо Эйнштейна
04:33
Иракские приюты заполнят российские дети
02:28
Основатель Amazon начал строить часы на 10 тыс. лет работы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus