22.02 08:00 MIGnews.com

ISIS пытался взорвать автобусы с палестинцами из Газы

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По сообщениям в палестинской прессе, Египет неожиданно закрыл пограничный терминал Рафиах - через несколько часов после того, как тот был открыт.21 февраля египетские власти объявили, что терминал будет открываться ежедневно на четыре часа для пропуска людей и товаров в Газу.Вечером 21 февраля жители израильских поселений на границе с Газой сообщили о том, что сотовая телефонная связь перестала работать из-за помех.Позднее выяснилось, что источник помех находился на египетской стороне границы. В это время египетская армия проводила масштабную операцию по предотвращению масштабного теракта ISIS против палестинцев Газы.ISIS намеревался взорвать автобусы с палестинцами, выехавшими из Газы в северной части Синайского полуострова.Теракт должен был стать местью ХАМАСу за его репрессии против салафитов в Газе.Теракт предотвращен египетской армией.