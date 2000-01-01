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В диппочте посольства РФ в Аргентине нашли кокаин 23.02 06:19   MIGnews.com

В диппочте посольства РФ в Аргентине нашли кокаин

Спецслужбы Аргентины и России провели операцию по пресечению наркотрафика, детали которой оставались в тайне в интересах мероприятия, сообщили в МИД России.

Так, в дипломатической почте посольства России в Аргентине было найдено почти 400 кг кокаина – этот товар, был предназначенн для дипведомства, его хранили в 12 чемоданах, сообщается о 5 задержанных. В Facebook начала появляться информация о том, что были арестованы именно российские дипломаты и аргентинские копы. Они работали совместно, и создали целую сеть поставки наркотиков в РФ из Аргентины.

Сообщается, что операцию проводилась одновременно в Москве и Буэнос-Айресе. На проведение слежка РФ дала добро, она велась примерно год, пишет Взгляд.

Аргентинские СМИ пишут, что якобы были арестованы охранники посольства, а еще четыре дипломата из России и один шофер.
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