Глава МИД Литвы: США не дадут спуску РФ

Председатель Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии журналистам оценил обострение диалога между американской и российской сторонами.
Министр говорит, что воздушная атака американцев в Сирии, во время которой, вероятно, лишились жизни несколько сотен наемных российских работников, а еще формирование ядерной политики Штатов – это показатели того, что официальный Вашингтон не будет уступать российской стороне и позволять ей делать все, что ей угодно, пишет delfi.
"Удар американцев – сильный знак и предупреждение России", - сказал Линкявичюс, уточнив, что
администрация США поняла, что РФ понимает аргумент силы.