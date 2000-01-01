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Глава МИД Литвы: США не дадут спуску РФ 22.02 18:53   MIGnews.com

Глава МИД Литвы: США не дадут спуску РФ

Председатель Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии журналистам оценил обострение диалога между американской и российской сторонами.

Министр говорит, что воздушная атака американцев в Сирии, во время которой, вероятно, лишились жизни несколько сотен наемных российских работников, а еще формирование ядерной политики Штатов – это показатели того, что официальный Вашингтон не будет уступать российской стороне и позволять ей делать все, что ей угодно, пишет delfi.

"Удар американцев – сильный знак и предупреждение России", - сказал Линкявичюс, уточнив, что
администрация США поняла, что РФ понимает аргумент силы.
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