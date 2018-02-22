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Испанские пенсионеры атаковали Конгресс 23.02 03:17   MIGnews.com

Испанские пенсионеры атаковали Конгресс

В четверг, 22 февраля, возмущенные пенсионеры перекрыли дорогу и на несколько часов заблокировали вход в здание нижней палаты парламента (Конгресса) Испании. Люди требуют достойных пенсий.

Как сообщает El Mundo главное требование разъяренных пенсионеров - повышение пенсий до достойного уровня, который как минимум должен покрывать инфляцию.

Испанская полиция сообщает, что на акцию протеста вышли от 3 до 4 тысяч человек.

Митингующие скандировали: "Позор", "Воры", "Пенсии хотят украсть", участники акции уверены, что управленцы должны повторно рассчитать пенсионные дотации.

К пенсионерам не побоялись выйти депутаты партий Подемос и Объединенные левые, а еще Социалистической партии, конечно же, они поддержали негодование людей, которое появилось из-за политики правящей народной партии.
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