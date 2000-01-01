22.02 17:46 MIGnews.com

Египет приговорил к смерти 21 террориста

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Египет приговорил к смерти 21 человека, четырех – к пожизненному заключению (что, согласно местному законодательству, равно 25 годам тюрьмы), и еще троих – к 15 годам лишения свободы. Соответствующий приговор в четверг, 22 февраля вынес уголовный суд Каира, признав их причастными к террористической деятельности.Как сообщает портал "Youm7", помимо членства в группировке "Вилаят Синай" в рамках так называемой "думьятской ячейки", их признали виновными в нарушении общественного порядка, противозаконном обладании оружием и угрозе обществу.При этом, как отмечается, на данный момент под стражей находятся лишь 12 человек, остальные 16 подозреваемых – на свободе.По данным следствия, задержанные планировали теракты, убийства полицейских и военных.Приговор уже передали на утверждение верховному муфтию Египта.Стоит отметить, что правозащитники и в прошлом неоднократно критиковали подобные массовые приговоры и призывали местные власти обеспечить прозрачность судебных разбирательств.