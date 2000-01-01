23.02 00:55 MIGnews.com

В США радиоведущая родила ребенка в прямом эфире

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В США радиоведущая Кэссиди Проктор родила мальчика в прямом эфире. Об этом сообщает телеканал KSDK.Сообщается, что во вовремя схваток, она рассказывала слушателям о своих ощущениях и переживаниях.При этом, по словам ее коллеги Спенсера Грейвза, это стало логическим продолжением ее работы."Кэссиди и ее муж любезно предоставили нам возможность разделить с ними самую интимную часть этого процесса", — сказал Грейвз.Кроме того, смелые родители решили довериться судьбе и устроили онлайн голосование, чтобы определить имя своему отпрыску. В итоге большинство слушателей радиостанции проголосовали за имя "Джеймсон".