23.02 00:55 MIGnews.com
В США радиоведущая родила ребенка в прямом эфире
В США радиоведущая Кэссиди Проктор родила мальчика в прямом эфире. Об этом сообщает телеканал KSDK.
Сообщается, что во вовремя схваток, она рассказывала слушателям о своих ощущениях и переживаниях.
При этом, по словам ее коллеги Спенсера Грейвза, это стало логическим продолжением ее работы.
"Кэссиди и ее муж любезно предоставили нам возможность разделить с ними самую интимную часть этого процесса", — сказал Грейвз.
Кроме того, смелые родители решили довериться судьбе и устроили онлайн голосование, чтобы определить имя своему отпрыску. В итоге большинство слушателей радиостанции проголосовали за имя "Джеймсон".
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