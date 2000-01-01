22.02 13:50 MIGnews.com

В Стамбуле ополчились против РФ в связи с событиями в Сирии

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У здания российского генконсульства в Стамбуле, собрались порядка 200 человек на антироссийский митинг в связи с последними событиями в Сирии. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии."Рядом со зданием генконсульства из-за событий в Сирии собралось порядка 200 человек. Организаторы акции нам неизвестны. Полиция Турции полностью обеспечивает безопасность генконсульства. Обстановка спокойная", - сказал собеседник информагентства.Речь идет о событиях в пригороде Дамаска в Восточной Гуте, по которой по последним сведениям, правительственные войска Бажара Асада начали интенсивно наносить удары. Как утверждает представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, от обстрелов позиций умеренной оппозиции, находящихся в этом районе, погибли более ста мирных жителей.В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что представители вооруженного формирования, контролирующие Восточную Гуту, не выпускают местное население с подконтрольных территорий, а переговоры по мирному урегулированию конфликта были сорваны. В Центре также отметили, что в этом районе складывается критическая гуманитарная ситуация.При этом в Кремле всю ответственность за события перекладывают на тех, кто поддерживает боевиков умеренной оппозиции, подчеркнув, что Россия не относится к таким, поскольку сама продолжает вести с ними непримиримую борьбу.