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Фото: Elif Sudagezer/Twitter 22.02 13:50   MIGnews.com

В Стамбуле ополчились против РФ в связи с событиями в Сирии

У здания российского генконсульства в Стамбуле, собрались порядка 200 человек на антироссийский митинг в связи с последними событиями в Сирии. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии.

"Рядом со зданием генконсульства из-за событий в Сирии собралось порядка 200 человек. Организаторы акции нам неизвестны. Полиция Турции полностью обеспечивает безопасность генконсульства. Обстановка спокойная", - сказал собеседник информагентства.





Речь идет о событиях в пригороде Дамаска в Восточной Гуте, по которой по последним сведениям, правительственные войска Бажара Асада начали интенсивно наносить удары. Как утверждает представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, от обстрелов позиций умеренной оппозиции, находящихся в этом районе, погибли более ста мирных жителей.

В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что представители вооруженного формирования, контролирующие Восточную Гуту, не выпускают местное население с подконтрольных территорий, а переговоры по мирному урегулированию конфликта были сорваны. В Центре также отметили, что в этом районе складывается критическая гуманитарная ситуация.

При этом в Кремле всю ответственность за события перекладывают на тех, кто поддерживает боевиков умеренной оппозиции, подчеркнув, что Россия не относится к таким, поскольку сама продолжает вести с ними непримиримую борьбу.
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