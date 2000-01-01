22.02 10:12 MIGnews.com

Черногория: смертник подорвал себя у посольства США

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Неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольства США в Черногории. После чего он подорвал себя рядом с этим учреждением.Инцидент произошел в ночь на среду, 22 февраля, в Подгорице – столице Черногории. Об этом сообщили местные власти.На станице в Twitter власти опубликовали сообщение:"В 00.30 напротив здания американского посольства в Подгорице, Черногория, неизвестный совершил самоубийство. Перед этим он бросил на территорию посольского комплекса взрывное устройство, скорее всего – ручную гранату".Власти США подтвердили взрывы у американской дипмиссии, отметив, что дипломаты "тесно работают с полицией для идентификации нападавшего".Сообщений о возможных жертвах и пострадавших не поступало. Посольство пока закрыто.