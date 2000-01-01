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flickr/Matty Ring 22.02 10:12   MIGnews.com

Черногория: смертник подорвал себя у посольства США

Неизвестный бросил взрывное устройство на территорию посольства США в Черногории. После чего он подорвал себя рядом с этим учреждением.

Инцидент произошел в ночь на среду, 22 февраля, в Подгорице – столице Черногории. Об этом сообщили местные власти.

На станице в Twitter власти опубликовали сообщение:

"В 00.30 напротив здания американского посольства в Подгорице, Черногория, неизвестный совершил самоубийство. Перед этим он бросил на территорию посольского комплекса взрывное устройство, скорее всего – ручную гранату".



Власти США подтвердили взрывы у американской дипмиссии, отметив, что дипломаты "тесно работают с полицией для идентификации нападавшего".

Сообщений о возможных жертвах и пострадавших не поступало. Посольство пока закрыто.
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