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YouTube 22.02 19:17   MIGnews.com

В морг, где лежит тело Ким Чен Нама, пытались проникнуть

В полиции Малайзии заявили, что в морг, где хранится тело Ким Чен Нама пытались проникнуть неизвестные. Инцидент произошел в морге Куала-Лумпура. Об этом пишет британская The Guardian.

"Мы предприняли меры безопасности. Мы никому не позволим проникнуть в морг", — прокомментировал случившееся генинспектор полиции Малайзии Халид Абу Бакар.

Планируется, что результаты вскрытия тела Ким Чен Нама будут обнародованы днем 22 февраля, сообщает Интерфакс.

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. До сих пор точно не установлено, что именно послужило причиной смерти брата политика. Основных версий три: отравление ядовитым газом из распылителя, убийство ядовитыми иглами или отравление неизвестным веществом, в котором была смочена тряпка или тампон, поднесенная к лицу Ким Чен Нама.
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