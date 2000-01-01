22.02 10:37 MIGnews.com

Покушавшиеся на Ким Чен Нама осознанно использовали яд

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Руководитель национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар заявил, что две девушки, которых подозревают в нападении на Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, были осведомлены о том, что используют отравляющее вещество, и прошли соответствующую подготовку. При этом он признал, что пока не установлено, что это был за яд.Кроме того, Халид Абу Бакар сообщил, что полиция Малайзии подозревает в убийстве Ким Чен Нама сотрудника северокорейского посольства, также в этом деле может быть замешан сотрудник северокорейских авиалиний, сообщает телеканал "Россия 24". Сотрудники местных правоохранительных органов запросили официальное разрешение на допрос подозреваемых. Кроме того, Малайзия требуют от КНДР выдать четырех человек, которые также могут быть замешаны в убийстве Ким Чен Нама и уже успели добраться до Пхеньяна.Руководитель национальной полиции Малайзии подчеркнул, что расследование гибели Ким Чен Нама идет в соответствии с законами Малайзии и проводить его совместно с Пхеньяном нецелесообразно, передает ТАСС.Как сообщалось, сводный брат северокорейского лидера почувствовал себя плохо в международном аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом.