22.02 09:55 MIGnews.com

Установление причины смерти Чуркина займет несколько недель

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Представитель Управления главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка Джули Болсер заявила, что дальнейшее расследование причины смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина может занять несколько недель, передает РИА Новости.По ее словам, медицинское дело Чуркина в управление было передано больницей, в которой он скончался.Она подчеркнула, что дополнительное расследование для определения причины смерти является обычной практикой.Также представитель управления пояснила, что обычно в дополнительные процедуры входят гистологические и токсикологические анализы, а также взятие образцов ткани.