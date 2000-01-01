Установление причины смерти Чуркина займет несколько недель
Представитель Управления главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка Джули Болсер заявила, что дальнейшее расследование причины смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина может занять несколько недель, передает РИА Новости.
По ее словам, медицинское дело Чуркина в управление было передано больницей, в которой он скончался.
Она подчеркнула, что дополнительное расследование для определения причины смерти является обычной практикой.
Также представитель управления пояснила, что обычно в дополнительные процедуры входят гистологические и токсикологические анализы, а также взятие образцов ткани.