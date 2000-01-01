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Фотослужба ООН 22.02 09:55   MIGnews.com

Установление причины смерти Чуркина займет несколько недель

Представитель Управления главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка Джули Болсер заявила, что дальнейшее расследование причины смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина может занять несколько недель, передает РИА Новости.

По ее словам, медицинское дело Чуркина в управление было передано больницей, в которой он скончался.

Она подчеркнула, что дополнительное расследование для определения причины смерти является обычной практикой.

Также представитель управления пояснила, что обычно в дополнительные процедуры входят гистологические и токсикологические анализы, а также взятие образцов ткани.
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