22.02 08:03 MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес удар по Сирии

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Арабские СМИ сообщают о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в Сирии.Бомбардировке подверглись военные объекты на границе Сирии и Ливана.В результате атаки никто не пострадал.По сообщению телеканала Al-Jadid, удар был нанесен из ливанского воздушного пространства, по всей видимости, из района над долиной Баальбек, по одному из пригородов Дамаска.По сообщению телеканала Al-Jadid, удар был нанесен из ливанского воздушного пространства, по всей видимости, из района над Баальбек, по одному из пригородов Дамаска.По данным в социальных сетях, разбомблены склады вооружений “Хизбаллы” в аль-Кутейфа к северу от Дамаска. Местные жители сообщают о том, что ночью раздалась череда громких взрывов. Израильские самолеты перед атакой на низкой высоте прошли над ливанским городом Баальбек.