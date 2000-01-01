ЦАХАЛ нанес удар по Сирии

Арабские СМИ сообщают о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в Сирии.
Бомбардировке подверглись военные объекты на границе Сирии и Ливана.
В результате атаки никто не пострадал.
По сообщению телеканала Al-Jadid, удар был нанесен из ливанского воздушного пространства, по всей видимости, из района над долиной Баальбек, по одному из пригородов Дамаска.
По сообщению телеканала Al-Jadid, удар был нанесен из ливанского воздушного пространства, по всей видимости, из района над Баальбек, по одному из пригородов Дамаска.
По данным в социальных сетях, разбомблены склады вооружений “Хизбаллы” в аль-Кутейфа к северу от Дамаска. Местные жители сообщают о том, что ночью раздалась череда громких взрывов. Израильские самолеты перед атакой на низкой высоте прошли над ливанским городом Баальбек.