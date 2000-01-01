22.02 07:55 MIGnews.com

Мусульмане помогут восстановить кладбище в Сент-Луис

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После того как неизвестные разрушили сотню еврейских надгробий, губернатор штата Миссури Эрик Греитенс заявил о своем намерении добровольно помочь в восстановлении еврейское кладбище в Сен-Луис. На прошлой неделе вандалы разрушили, по крайней мере, 170 надгробий.В то же время, два мусульманских активиста развернули кампанию по сбору средств, чтобы добыть 20 $тыс. для ремонта. На данный момент собрано уже $17 750 тыс.Активисты подчеркнули, что оставшиеся средства, после того как завершится восстановление еврейского кладбища в Сент-Луис, пойдут на помощь другим еврейским центрам, которые пострадали от рук вандалов.