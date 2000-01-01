Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












22.02 07:55   MIGnews.com

Мусульмане помогут восстановить кладбище в Сент-Луис

После того как неизвестные разрушили сотню еврейских надгробий, губернатор штата Миссури Эрик Греитенс заявил о своем намерении добровольно помочь в восстановлении еврейское кладбище в Сен-Луис. На прошлой неделе вандалы разрушили, по крайней мере, 170 надгробий.

В то же время, два мусульманских активиста развернули кампанию по сбору средств, чтобы добыть 20 $тыс. для ремонта. На данный момент собрано уже $17 750 тыс.

Активисты подчеркнули, что оставшиеся средства, после того как завершится восстановление еврейского кладбища в Сент-Луис, пойдут на помощь другим еврейским центрам, которые пострадали от рук вандалов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:03
ЦАХАЛ нанес удар по Сирии
07:50
Америка попыталась навязать Израилю мирную инициативу
07:10
В ПА осудили "чересчур легкий приговор" Эльору Азарии
06:35
Старший советник Трапа о ЕС: ущербная конструкция
05:31
Эстония боится, что Москва будет провоцировать военных НАТО
04:30
МИД России подготовило санкции в отношении КНДР
03:21
Соседка пытается отсудить компенсацию у Евгения Петросяна
02:13
Ученые назвали семь каждодневных ошибок человека
01:06
Президент Исландии хочет запретить пиццу с ананасом
00:16
В Лондоне Линдси Лохон приняли за мусульманку из-за платка
23:47
Ученые: люди произошли от марсиан
22:25
Качественный сон поможет избавиться от лишних килограммов
21:51
Трамп расширил список депортируемых нелегалов
21:33
Не стерпели: Пара занялась сексом во время езды на мотоцикле  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus