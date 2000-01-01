22.02 20:53 MIGnews.com

Израильтянина обвинили в покушении на арабских рабочих

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Обвинительный акт был подан в окружной суд Лода в среду утром, 22 февраля, против мужчины из Реховот, в котором он обвиняется в нападении на арабских рабочих.26-летний Игорь Каплон был обвинен в нескольких преступлениях, в том числе в попытке поджога с намерением причинить телесные повреждения, а также расистских угрозах.Согласно обвинительному заключению, в ночь на 14 февраля обвиняемый пытался выгнать 8 арабских рабочих, проживающих в хранилище в промышленной зоне Явне.Каплон якобы бросал камни в хранилище и потребовал, чтобы рабочие освободили помещение. Обвиняемый кричал ругательства и непристойности, пытаясь выгнать рабочих.Затем, согласно обвинению, Каплон забросал камнями дверь соседнего здания, крича на человека внутри: "Вы наняли на работу арабов – убирайтесь!".Человек, находившийся внутри, сообщил о случившемся в полицию, в то время как Каплон продолжал кричать на арабов, предупреждая их, что он сожжет их, если они выйдут."Не выходите, я сожгу вас здесь. Я собираюсь принести газ", - кричал обвиняемый Игорь Каплон.Обвиняемый затем покинул место происшествия и подготовил зажигательную смесь, заполнив пустую бутылку бензином и поместив тряпку внутрь бутылки.К тому времени, когда он вернулся с зажигательной смесью и зажигалкой, прибыли двое полицейских.