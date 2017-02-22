22.02 16:03 MIGnews.com
Репатрианта избили за то, что отказался работать в перерыв
Крановщик-репатриант, работавший на строительном объекте в Хайфе, был жестоко избит за отказ работать в обеденный перерыв.
Генкина вызвали в офис прораба. Генкин сказал: “Если вы хотите, чтобы я ушел - я уйду. Но если вы поставите на мое место крановщика без соответствующей лицензии - здесь окажется полиция”.
Прораб вышел из себя и с криками: “Ты мне угрожаешь? Ты мне угрожаешь?” набросился на крановщика.
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