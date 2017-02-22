22.02 16:03 MIGnews.com

Репатрианта избили за то, что отказался работать в перерыв

פוטר לאחר שסירב לעבוד בזמן הפסקת הצהריים – והוכה באלות בייסבול. @hazinor עם הפרטים >> https://t.co/QcBCVxreuB pic.twitter.com/ObKGlbI1IH — חדשות 10 (@news10) February 22, 2017

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Крановщик-репатриант, работавший на строительном объекте в Хайфе, был жестоко избит за отказ работать в обеденный перерыв.Генкина вызвали в офис прораба. Генкин сказал: “Если вы хотите, чтобы я ушел - я уйду. Но если вы поставите на мое место крановщика без соответствующей лицензии - здесь окажется полиция”.Прораб вышел из себя и с криками: “Ты мне угрожаешь? Ты мне угрожаешь?” набросился на крановщика.