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ISIS показал, как обстреливал Израиль 22.02 15:43   MIGnews.com

ISIS показал, как обстреливал Израиль

Террористическая организация Исламское Государство выложило в сеть фотографии обстрела Эйлата две недели назад.

На одной фотографии видна подготовка ракет к запуску, на других - полет ракет.

ISIS показал, как обстреливал Израиль

После обстрела ISIS распространил заявление, в котором говорилось: “Град ракет, выпущенных с Синая обрушился на оккупированный Умм Расрас (Эйлат). Да будут благословенны руки героев”.

Одновременно, Египет опроверг сообщения прессы о том, что израильские беспилотники атаковали цели на Синайском полуострове сразу после атаки. Египетский представитель заявил, что власти его страны попросили Израиль “воздержаться” от подобных атак. Он также сказал, что израильтяне недавно потребовали усилить меры безопасности на Синайском полуострове.
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