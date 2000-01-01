Полиция расследует причины беспорядков в Стокгольме
Шведская полиция начала расследование по факту массовых беспорядков, которые прошли в Стокгольме. В частности речь идет о столичном районе, где преимущественно проживают мигранты.
Массовые беспорядки в районе Ринкебю начались в понедельник, 20 февраля. Они начались в ходе попытки правоохранительных органов арестовать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Протестующие, некоторые из них были в масках, кидали в сотрудников полиции камни, поджигали автомобили и грабили магазины. В свою очередь полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, однако вскоре одному из сотрудников пришлось применить оружие. Хотя это довольно редкое явление в стране.
Несколько человек получили травмы в результате инцидента. Беспорядки продлились до полуночи.
Массовые протесты начались в свете заявлений американского лидера Дональда Трампа о проблемах с мигрантами в Швеции и якобы произошедшим в связи с этим инцидентом.