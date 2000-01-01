22.02 14:55 MIGnews.com

Полиция расследует причины беспорядков в Стокгольме

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Шведская полиция начала расследование по факту массовых беспорядков, которые прошли в Стокгольме. В частности речь идет о столичном районе, где преимущественно проживают мигранты.Массовые беспорядки в районе Ринкебю начались в понедельник, 20 февраля. Они начались в ходе попытки правоохранительных органов арестовать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.Протестующие, некоторые из них были в масках, кидали в сотрудников полиции камни, поджигали автомобили и грабили магазины. В свою очередь полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, однако вскоре одному из сотрудников пришлось применить оружие. Хотя это довольно редкое явление в стране.Несколько человек получили травмы в результате инцидента. Беспорядки продлились до полуночи.Массовые протесты начались в свете заявлений американского лидера Дональда Трампа о проблемах с мигрантами в Швеции и якобы произошедшим в связи с этим инцидентом.