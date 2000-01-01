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`Хизбалла`: Израильские солдаты перешли ливанскую границу 22.02 14:37   MIGnews.com

"Хизбалла": Израильские солдаты перешли ливанскую границу

“Хизбалла” распространила заявление, согласно которому 12 израильских солдат перешли границу с Ливаном в районе Мис эль-Джибель.

Солдаты перешли “голубую линию” в 01:20 минувшей ночью. Они установили сложное наблюдательное оборудование, камеры и питающую их солнечную батарею.

Ранее сирийские источники сообщили о том, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по складам “Хизбаллы” в пригороде Дамаска.
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