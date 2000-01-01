22.02 12:25 MIGnews.com

Плакат на статуе Свободы: "Беженцы, добро пожаловать"

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В Нью-Йорке неизвестные разместили баннер надпись которой гласит: "Беженцы, добро пожаловать". Плакат красуется на одной из самых главных достопримечательностей страны – статуе Свободы.По данным телеканала NBC, баннер длинной около 6 метров провисел более часа, после чего был немедленно снят. Сотрудники правоохранительных органов расследование по факту инцидента.Уточняется, что ответственность за это взял на себя администратор аккаунта в соцсетях Alt Statute of Liberty. По словам инициатора, размещенный плакат является напоминанием о том, что "США являются маяком свободы в мире".