Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль: гигантские пробки из-за сбоя в Waze 22.02 12:09   MIGnews.com

Израиль: гигантские пробки из-за сбоя в Waze

Множество израильских водителей были сбиты сегодня с толку сообщением в навигационной системе Waze о том, что шоссе №1 Тель-Авив-Иерусалим перекрыто из-за аварии

Система советовала ехать в столицу по альтернативному маршруту - шоссе№443.

Шоссе №443 не предназначено для такого уровня нагрузки, и там образовалась гигантская пробка.

Waze распространил заявление, в котором говорится, о том, что речь идет о “ошибке работника, которая была исправлена”, и принес извинения за произошедшее.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:25
Плакат на статуе Свободы: "Беженцы, добро пожаловать"
12:00
Два государства - только если это не угрожает Израилю
11:45
Саар: Нужен совместный фронт для борьбы с Ираном и террором
11:44
Во Франции сорван мега-теракт ISIS
11:26
В Турции задержали 35 подозреваемых членов ISIS
10:59
Скончалась мать Стивена Спилберга
10:45
Нетаниягу планирует визит в РФ
10:37
Покушавшиеся на Ким Чен Нама осознанно использовали яд  
10:28
Глик: мы должны, как минимум, извиниться перед бедуинами
10:13
ЦАХАЛ задержал 12 арабов, подозреваемых в терроризме
10:08
Защита Азарии может отказаться от опротестования приговора
09:55
Установление причины смерти Чуркина займет несколько недель
09:34
Биби осудил экс-премьеров Австралии за призывы признать ПА
09:11
Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus