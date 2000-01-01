22.02 12:09 MIGnews.com

Израиль: гигантские пробки из-за сбоя в Waze

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Множество израильских водителей были сбиты сегодня с толку сообщением в навигационной системе Waze о том, что шоссе №1 Тель-Авив-Иерусалим перекрыто из-за аварииСистема советовала ехать в столицу по альтернативному маршруту - шоссе№443.Шоссе №443 не предназначено для такого уровня нагрузки, и там образовалась гигантская пробка.Waze распространил заявление, в котором говорится, о том, что речь идет о “ошибке работника, которая была исправлена”, и принес извинения за произошедшее.