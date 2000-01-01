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Во Франции сорван мега-теракт ISIS | Фото: Thinkstock22.02 11:44   MIGnews.com

Во Франции сорван мега-теракт ISIS

Французская секретная полиция DGSI арестовала трех человек, готовивших серию терактов.

Один человек арестован в Клермон-Ферран, центральная часть страны. В его доме работали полицейские саперы. Там обнаружены материалы и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Еще один террорист арестован в Марселе, другой - в Париже. Все трое заявили, что являются членами Исламского Государства.

Расследование в отношении данного заговора началось в сентябре, когда возникло подозрение в том, что арестованные намерены отправиться в Сирию или совершить теракты во Франции.

Ранее, 10 февраля, четыре человека были арестованы в Монпелье, по подозрению в подготовке к “неминуемой атаке”.
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