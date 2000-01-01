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В Турции задержали 35 подозреваемых членов ISIS | Фото: Thinkstock22.02 11:26   MIGnews.com

В Турции задержали 35 подозреваемых членов ISIS

Власти Турции в среду, 22 февраля, задержали 35 подозреваемых членов террористической организации "Исламское Государство", известной также как ISIS. Аресты были произведены во время рейдов в Стамбуле.

Полиция одновременно провела рейды в 41 местах по всему городу. Также были собраны некоторые документы, связанные с джихадистской группировкой. Об этом пишет издание Haberturk.

Турецкое правительство обвинило "Исламское Государство" по крайней мере в полдюжины нападений на гражданских в стране за последние 18 месяцев. Это в свою очередь, подтолкнуло власти активизировать свои усилия на уничтожения предполагаемых ячеек.
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