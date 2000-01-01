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YouTube 22.02 10:59   MIGnews.com

Скончалась мать Стивена Спилберга

Лиа Адлер, мать легендарного режиссера еврейского происхождения Стивена Спилберга скончалась на 98 году жизни. Женщина умерла в Лос-Анджелесе, во вторник, 21 февраля.

Адлер родилась в американском городе Цинциннати, штат Огайо в еврейской семье. В далеком 1945 году она вышла замуж за голливудского режиссера Арнольда Спилберга. У пары родилось четверо детей, а Стивен решил пойти по стопам отца и стал также снимать фильмы.

Однако в 1966 году супруги решили развестись. А в 1967 году Лиа вышла замуж за друга Арнольда Берни Адлера.

Вместе чета Адлер владели кошерным рестораном в Лос-Анджелесе" под названием "Млечный путь".

В общей сложности у Лии было 4 детей, 11 внуков и 5 правнуков.
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