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ЦАХАЛ задержал 12 арабов, подозреваемых в терроризме | Фото: Thinkstock22.02 10:13   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал 12 арабов, подозреваемых в терроризме

Силы безопасности во время ночного рейда в Иудее и Самарии арестовали десяток подозреваемых. Также были конфискованы как денежные так и транспортные средства, используемые для поддержки террористических операций.

Кроме этого, в совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа были задержаны 12 подозреваемых. Аресты прошли в 7 различных городах и деревнях.

Из 12 арестованных, которые находятся под стражей, девять человек находились в розыске в связи с нападениями на израильтян и сотрудников сил безопасности. Среди задержанных оказался и один член террористической группировки ХАМАС.

Отмечается, что силы безопасности изъяли более 200 тысяч шекелей и два транспортных средства, которые приобрели члены террористической организации для проведения нападений.

Все арестованные доставлены в ШАБАК для проведения следствия.
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