22.02 10:13 MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал 12 арабов, подозреваемых в терроризме

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Силы безопасности во время ночного рейда в Иудее и Самарии арестовали десяток подозреваемых. Также были конфискованы как денежные так и транспортные средства, используемые для поддержки террористических операций.Кроме этого, в совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа были задержаны 12 подозреваемых. Аресты прошли в 7 различных городах и деревнях.Из 12 арестованных, которые находятся под стражей, девять человек находились в розыске в связи с нападениями на израильтян и сотрудников сил безопасности. Среди задержанных оказался и один член террористической группировки ХАМАС.Отмечается, что силы безопасности изъяли более 200 тысяч шекелей и два транспортных средства, которые приобрели члены террористической организации для проведения нападений.Все арестованные доставлены в ШАБАК для проведения следствия.