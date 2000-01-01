22.01 09:43 MIGnews.com

В Словакии нашли вандалов, осквернивших еврейское кладбище

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Вандалами, повредившими более двух десятков надгробий в словацком городе Раец оказались дети в возрасте от 9 до 12 лет, а не экстремисты, как полагалось ранее.Об этом сообщил представитель местной полиции Яна Балогова, передает интернет-издание The Jerusalem Post.По ее словам, из-за возраста "преступников" их уголовное преследование было прекращено."Расовая, этническая, религиозная нетерпимость, ненависть к группе людей и пропаганда какой-либо идеологии, направленной на подавление основных прав и свобод человека не являлись мотивами действий детей", - подчеркнула Балогова.Отметим, вандалы повредили более двух десятков надгробий, а суммарный ущерб от их действий оценен в $5500.