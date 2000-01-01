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Смертельный вирус из Китая добрался до России 23.01 04:28   MIGnews.com

Смертельный вирус из Китая добрался до России

22 января в Питерском аэропорту Пулково медики госпитализировали пассажира с подозрением на новый коронавирус (2019-nCoV), мужчина как раз вернулся из Китая.

Также известно, что в Москве также госпитализировали одного возможного носителя коронавируса. Пассажиру рейса Таиланд — Шереметьево стало плохо во время полёта.

Врачи, встречавшие заболевшего в аэропорту, были в спецодежде, а носилки были оборудованы воздухонепроницаемым куполом.


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