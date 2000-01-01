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В ЦАХАЛ сообщили о рекордно низком количестве смертей | Фото:22.01 16:12   MIGnews.com

В ЦАХАЛ сообщили о рекордно низком количестве смертей

Число смертельных случаев в ЦАХАЛе упало до самого низкого уровня в 2019 году, объявило в среду, 22 января, подразделение по трудовым ресурсам армии. В прошлом году было зарегистрировано 27 смертельных случаев.

В армии наблюдается значительное снижение количества смертей среди активных военнослужащих по сравнению с предыдущими годами: в 2018 году было зарегистрировано 47 смертельных случаев, а в 2017 году - 55.

Из 27 военнослужащих ЦАХАЛа, которые погибли в прошлом году, двое были скончались в результате терроризма или военных операций. Однако фактически в результате терроризма погиб лишь один солдат: 19-летний Гал Кейдан, в результате атаки террориста в Ариэль в марте прошлого года.

Второй смертельный исход, зарегистрированный в 2019 году, касается военнослужащего ЦАХАЛа Захарии Баумеля, который, как полагают, был убит в июне 1982 года во время битвы в Ливане. Его смерть не была официально подтверждена до возвращения останков в Израиль в апреле 2019 года.

В 2019 году был также убит 19-летний новобранец Двир Сорек в теракте в Гуш Эцион.

12 солдат ЦАХАЛа в прошлом году совершили самоубийство. 13, как сообщается, погибли в дорожно-транспортных происшествиях.

Управление кадров ЦАХАЛа отметило, что число солдат, серьезно раненых в 2019 году, также было самым низким за последние десять лет - 55 военнослужащих.


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