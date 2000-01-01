Власти Рима усиливают проверки из-за коронавируса из Китая
Итальянские власти начали в аэропорту Рима дополнительные проверки на предмет возможных случаев нового коронавируса с симптомами пневмонии, который впервые появился в Китае.
Вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз, "невелика, но не исключена", заявили в Министерстве здравоохранения Италии.
В римском аэропорту Фьюмичино принимаются меры по проверке возможных случаев заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые зафиксировали вирус, который уже унес жизни нескольких человек, пишет AviationPros.
Есть три прямых рейса в Ухань из римского аэропорта, а также несколько непрямых рейсов. Поездки по этим маршрутам, как ожидается, увеличатся в преддверии китайского Нового года на этой неделе.
Представитель министерства здравоохранения пояснил, что пилот должен сообщать о любом пассажире на борту с соответствующими симптомами, которого, как следствие, должны немедленно доставить в римский Национальный институт инфекционных заболеваний.