Желтые жилеты обесточили крупнейший рынок Европы

Французские энергетики, протестующие против проекта пенсионной реформы президента Эммануила Макрона, отключили электроэнергию на оптовом продовольственном рынке Парижа, поскольку длившаяся неделю транспортная забастовка пошла на спад.
Преднамеренный саботаж источников питания подчеркивает решимость левых профсоюзов после того, как волна забастовок и продолжавшиеся с начала декабря прошлого года уличные протесты не смогли заставить Макрона отступить. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Энергетическая ветвь профсоюза CGT заявила, что несет ответственность за отключение электричества в Rungis, крупнейшем в мире оптовом рынке свежих продуктов. Также на короткое время был обесточен железнодорожный узел Орливаль, обслуживающий Орли, второй по загруженности аэропорт Парижа.
"Блокирование определенных сайтов, неуважение к закону путем входа в частную собственность и ограничение власти - все это неуважение к демократии и закону, и оно должно быть санкционировано", - заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп.