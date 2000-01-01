22.01 12:30 MIGnews.com
Роженица скончалась на пороге больницы Хадасса
36-летняя женщина, находившаяся в последней стадии беременности, скончалась на пороге иерусалимской больницы Хадасса Айн Керем.
Женщина была доставлена в больницу машиной скорой помощи, и умерла на пороге родильного отделения.
Ребенка спасли, сделав кесарево сечение. Ребенок находится в отделении для недоношенных детей.
По первоначальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты произошедший в момент транспортировки в больницу или сразу после него.
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