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Роженица скончалась на пороге больницы Хадасса 22.01 12:30   MIGnews.com

Роженица скончалась на пороге больницы Хадасса

36-летняя женщина, находившаяся в последней стадии беременности, скончалась на пороге иерусалимской больницы Хадасса Айн Керем.

Женщина была доставлена в больницу машиной скорой помощи, и умерла  на пороге родильного отделения.

Ребенка спасли, сделав кесарево сечение. Ребенок находится в отделении для недоношенных детей.

По первоначальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты произошедший в момент транспортировки в больницу или сразу после него.


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