22.01 12:30 MIGnews.com

Роженица скончалась на пороге больницы Хадасса

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36-летняя женщина, находившаяся в последней стадии беременности, скончалась на пороге иерусалимской больницы Хадасса Айн Керем.Женщина была доставлена в больницу машиной скорой помощи, и умерла на пороге родильного отделения.Ребенка спасли, сделав кесарево сечение. Ребенок находится в отделении для недоношенных детей.По первоначальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты произошедший в момент транспортировки в больницу или сразу после него.