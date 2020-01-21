Программу Малахова о Владе Бахове сняли с эфира

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Программу Малахова сняли с эфира по указанию сверху!!! Правду о Владе Бахове пытаются замять всеми силами! Передача, которую мы снимали вчера ночью, не вышла сегодня на Москву, ее успели посмотреть только на Дальнем Востоке. Об этом мне сообщили мои источники, которым я очень доверяю! Скриншот переписки с моей коллегой публикую тут. Это беспредел! Беспредел местных «царьков» и их покровителей, который нужно немедленно прекратить! 🔥 А теперь интересные подробности: вчера во время записи программы стало известно, что дочь водолаза попытаются принудить дать показания против ее отца! А это НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ребёнок сотрудника МЧС, участвовавшего в поисках пропавшего Бахова! Узнав об этом, Андрей Малахов сразу вышел в прямой эфир в соцсетях с мобильного телефона! Этот момент сняла и я, даже не предполагала,что сегодня выложу этот кусочек видео! А теперь выясняется, что программа в эфир не пойдёт, что подробности пытаются скрыть! 🤬 Я хочу чтобы вы поняли, что происходит ДИКОЕ БЕЗЗАКОНИЕ вокруг истории исчезновения Влада БАХОВА! На этой программе я говорила о липкой и мерзкой лжи, которая охватила город, где жил Влад. Теперь и я обещаю - не остановлюсь, пока не накажут виновных! А виновные из числа местных чиновников должны знать - Власть не может быть выше ЗАКОНА!!! Я призываю председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, главу МВД Владимира Колокольцева и уже почти утверждённого Генпрокурора Игоря Краснова не спустить это дело на тормозах, а самым строгим образом разобраться в том, что происходит в Смоленской области! 🔥 Пока правда одевает башмаки, ложь успевает обежать весь мир.🔥 #хватитврать #прямойэфир #россия1 #андреймалахов #владбахов #янапоплавская