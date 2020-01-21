22.01 11:47 MIGnews.com

Программу Малахова о Владе Бахове сняли с эфира

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На ТК Россия-1 вечером 21 января должна была выйти четвертая часть журналистского расследования по исчезновению Влада Бахова. Но днем стало известно, что сюжет был снят с эфира.Бытует мнение, что снятие выпуска из федерального эфира может быть связано с запросом от Следственного комитета. Сообщается, что в очередном выпуске передаче "слишком много критики властей и силовых структур".В сюжете родители пропавшего Бахова рассказали, в том числе, о бездействии смоленских следователей. Кроме родителей пропавшего мальчика на съемки приехали коллеги водолаза Романа Краснощекова, который накануне признался, что подорвал гранату возле дома сам.В своем инстаграме актриса и журналистка Яна Поплавская заявила, что ни один из друзей молодого человека не говорил правду, их родители молчат, некто запугивает участников поисков подростка и препятствует следствию. Она объяснила снятие сюжета с эфира указанием сверху и чьим-то желанием замять правду.