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Саудовский принц взломал телефон Джеффа Безоса 22.01 11:22   MIGnews.com

Сауды взломали телефон Джеффа Безоса

Владелец корпорации Amazon Джефф Безос в 2018 году подвергся хакерской атаке после того, как получил посредством мессенджера WhatsApp сообщение от наследного принца Саудовской Аравии.

Предполагается, что зашифрованное сообщение с номера, принадлежащего Мохаммеду бен Салман, содержало вредоносный файл, который проник в телефон Безоса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники.

Эксперты выяснили, что с большой долей вероятности хакерская атака была инициирована зараженным видеофайлом, отправленным с аккаунта наследного принца Саудовской Аравии в ходе неформального общения с Безосом.

В результате взлома, в течение нескольких последующих часов злоумышленники получили доступ к большим объемам информации, хранившейся в устройстве.

Предполагается, что используя полученные данные, американский таблоид National Enquirer спустя девять месяцев опубликовал интимные подробности о личной жизни Безоса, включая текстовые сообщения.


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