Сауды взломали телефон Джеффа Безоса

Владелец корпорации Amazon Джефф Безос в 2018 году подвергся хакерской атаке после того, как получил посредством мессенджера WhatsApp сообщение от наследного принца Саудовской Аравии.
Предполагается, что зашифрованное сообщение с номера, принадлежащего Мохаммеду бен Салман, содержало вредоносный файл, который проник в телефон Безоса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анонимные источники.
Эксперты выяснили, что с большой долей вероятности хакерская атака была инициирована зараженным видеофайлом, отправленным с аккаунта наследного принца Саудовской Аравии в ходе неформального общения с Безосом.
В результате взлома, в течение нескольких последующих часов злоумышленники получили доступ к большим объемам информации, хранившейся в устройстве.
Предполагается, что используя полученные данные, американский таблоид National Enquirer спустя девять месяцев опубликовал интимные подробности о личной жизни Безоса, включая текстовые сообщения.