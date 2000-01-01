22.01 10:44 MIGnews.com

Суицид в Иерусалиме: близость сестер оказалась фатальной

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Близкая подруга двоюродных сестер, покончивших с собой в Иерусалиме пять дней назад дала интервью 12-му каналу израильского ТВ.Тела двух девушек,без признаков жизни, были обнаружены в районе коммерческого центра Сапир на улице Бейт Ха Шарон.По предварительной оценке, обе спрыгнули с четвертого этажа молла.Неподалеку находится центр оказания помощи душевнобольным.Свидетелями инцидента оказались два студента йешивы. Они слышали крики и затем звук удара о землю. Студентов допросила полиция.Обе родились в семьях членов ХАБАД. Одна из них в последнее время отошла от религиозного образа жизни.В воскресенье, 19 января, они встретились в доме своей бабушки в Рамот, и оттуда направились в Гиват Шауль.Одна девушка, Хани Солиш, оставила предсмертное письмо в доме бабушки. Она написала, что не может найти себя и боится разочаровать своих родителей. На настоящее время главная версия следователей полиции - предположение о том, что обе девушки находились в состоянии душевного кризиса и решили покончить с жизнью вместе.Подруга рассказала о своем видении причин самоубийства 24-летней Штерна Сара Каплан и 19-летней Хани Солиш.По версии подруги близость двух впавших в депрессию девушек стала главной причиной катастрофы. Она рассказывает: “Никто на них не давил, это не касалось религии или образования. У Штерны была непростая жизнь. Не была разлома в семье, но были сложности. Семья жила за границей и Штерне было очень тяжело. Это произошло очень неожиданно. Она делала степень и жила с семьей - вдруг все уехали. Она год прожила в общежитии и потом переехала к бабушке”.Три месяца назад Хани присоединилась к Штерне и переехала жить к бабушке. Эти три месяца очень важны для того, чтобы понять, что произошло.Подруга говорит: Они реально любили друг друга. Хани еще была хареди, и из того, что мне известно, она просто не видела причин продолжать жить. Она была в глубокой депрессии и не интересовалась жизнью. С ней часто случались приступы отчаяния”.Подруга говорит, что возможно эта связь и стала причиной экстремальной ситуации: “Я знаю, что Штерна заботилась о Хани и любила ее. Она ее просто обожала. Я знаю, что она была недавно у психолога, но много об этом она не рассказывала - только то, что ей очень понравилось делать работу для психолога в рамках курса лечения. Она очень любила свою профессию - архитектуру”.Телеканал КАНмежду тем сообщил, что одна из жертв двойного самоубийства в Иерусалиме в ночь на 20 января была жертвой сексуального насилия в семье.Девушка проходила курс лечения в центре психического здоровья, но, под давлением семьи, прекратила лечение.Предполагается. что ее состояние ухудшилось из-за прекращения курса лечения.