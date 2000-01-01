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Суицид в Иерусалиме: близость сестер оказалась фатальной 22.01 10:44   MIGnews.com

Суицид в Иерусалиме: близость сестер оказалась фатальной

Близкая подруга двоюродных сестер, покончивших с собой в Иерусалиме  пять дней назад дала интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Тела двух девушек,без признаков жизни, были обнаружены в районе коммерческого центра Сапир на улице Бейт Ха Шарон.

По предварительной оценке, обе спрыгнули с четвертого этажа молла.

Неподалеку находится центр оказания помощи душевнобольным.

Свидетелями инцидента оказались два студента йешивы. Они слышали крики и затем звук удара о землю. Студентов допросила полиция.

Обе родились в семьях членов ХАБАД. Одна из них в последнее время отошла от религиозного образа жизни.

В воскресенье, 19 января, они встретились в доме своей бабушки в Рамот, и оттуда направились в Гиват Шауль.

Одна девушка, Хани Солиш, оставила предсмертное письмо в доме бабушки. Она написала, что не может найти себя и боится разочаровать своих родителей. На настоящее время главная версия следователей полиции - предположение о том, что обе девушки находились в состоянии душевного кризиса и решили покончить с жизнью вместе.

Подруга рассказала о своем видении причин самоубийства 24-летней Штерна Сара Каплан и 19-летней Хани Солиш.

По версии подруги близость двух впавших в депрессию девушек стала главной причиной катастрофы. Она рассказывает: “Никто на них не давил, это не касалось религии или образования. У Штерны была непростая жизнь. Не была разлома в семье, но были сложности. Семья жила за границей и Штерне было очень тяжело. Это произошло очень неожиданно. Она делала степень и жила с семьей - вдруг все уехали. Она год прожила в общежитии и потом переехала к бабушке”.

Три месяца назад Хани присоединилась к Штерне и переехала жить к бабушке. Эти три месяца очень важны для того, чтобы понять, что произошло.

Подруга говорит: Они реально любили друг друга.  Хани еще была хареди, и из того, что мне известно, она просто не видела причин продолжать жить.  Она была в глубокой депрессии и не интересовалась жизнью. С ней часто случались приступы отчаяния”.

Подруга говорит, что возможно эта связь и стала причиной экстремальной ситуации: “Я знаю, что Штерна заботилась о Хани и любила ее. Она ее просто обожала. Я знаю, что она была недавно у психолога, но много об этом она не рассказывала - только то, что ей очень понравилось делать работу для психолога в рамках курса лечения. Она очень любила свою профессию - архитектуру”.

Телеканал КАНмежду тем сообщил, что одна из жертв двойного самоубийства в Иерусалиме в ночь на 20 января была жертвой сексуального насилия в семье.

Девушка проходила курс лечения в центре психического здоровья, но, под давлением семьи, прекратила лечение.

Предполагается. что ее состояние ухудшилось из-за прекращения курса лечения.


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