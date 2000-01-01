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Ливия: возле итальянского посольства взорвался автомобиль | Фото: Thinkstock22.01 08:33   MIGnews.com

Ливия: возле итальянского посольства взорвался автомобиль

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался возле вновь открытого посольства Италии в ливийской столице Триполи. Об этом сообщил сотрудник службы безопасности. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 21 января.

Пока неизвестно, кто несет ответственность за взрыв. Отмечается, что из машины были извлечены два обгоревших тела. Личности водителя и пассажира также пока не установлены.

В результате взрыва незначительно пострадали и некоторые транспортные средства, находившиеся поблизости. Однако ущерб был нанесен незначительный.

Уточняется, что взрыв прогремел рядом с итальянским посольством и посольством Египта. Также поблизости находятся гостиница и Министерство планирования.
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