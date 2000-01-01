22.01 07:36 MIGnews.com
Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее
Мощное землетрясение, магнитудой 8,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее в воскресенье утром, 22 января. Об этом сообщили в Геологической службе США.
Эпицентр землетрясения находился в 36 километрах к северо-западу от города Арава (административный центр автономного региона Бугенвиль – ред.).
Очаг залегал на глубине 154 километра. Сообщений жертвах и разрешениях не поступало.
Также Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил о возможной угрозе волн высотой от 0,3 до 1 метра у берегов ближайших государств.
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