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Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее | Фото: Thinkstock22.01 07:36   MIGnews.com

Мощное землетрясение в Папуа-Новой Гвинее

Мощное землетрясение, магнитудой 8,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее в воскресенье утром, 22 января. Об этом сообщили в Геологической службе США.

Эпицентр землетрясения находился в 36 километрах к северо-западу от города Арава (административный центр автономного региона Бугенвиль – ред.).

Очаг залегал на глубине 154 километра. Сообщений жертвах и разрешениях не поступало.

Также Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил о возможной угрозе волн высотой от 0,3 до 1 метра у берегов ближайших государств.
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