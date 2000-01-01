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Ликвидация в центре Тель-Авива: убиты два гангстера 22.01 06:14   MIGnews.com

Ликвидация в центре Тель-Авива: убиты два гангстера

Стали известны новые подробности расстрела на улице Тоцерет ХаАрец в Тель-Авиве вечером 22 января.

Один из убитых - Абед Аиш, известный полиции 33-летний гангстер. Аиш вышел из тюрьмы летом прошлого года. Он сидел по подозрению в убийстве. Он также был замешан в ряде серьезных преступлений в Яффо.

Аиша и его напарника расстреляли на парковке “Башен Тель-Авива”. В момент убийства Аиш держал в руках своего сына-младенца , рядом с ним была жена. Жена и сын не пострадали.
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