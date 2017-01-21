22.01 18:15 MIGnews.com

10-летняя еврейка - жертва наезда на пешеходов в Мельбурне

Thalia Hakin was murdered in the #MelbourneAttack Her sister & Mum remain in hospital. Her father is with them. https://t.co/VcMHVGSprs — Pinklestien (@Pinkelstien) January 21, 2017

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Среди пяти жертв пятничной трагедии в Мельбурне (терактом произошедшее признано не было), где 26-летний Димитрий Гаргасоло умышленно протаранил прохожих в бизнес-квартале, оказалась 10-летняя еврейская девочка Талия Хакин и 3-месячный младенец.Как сообщили в полиции штата Виктория, младенец скончался вечером в субботу, 21 января, при этом еще четверо пострадавших остаются в критическом состоянии. Среди них находятся мать Талии, Наоми, и ее 9-летняя сестра Мэгги. Отец девочки, Тони Хакин, также пострадал, но не так страшно и уже был выписан из больницы, однако остается рядом со своими родными.Среди остальных погибших – 32-летняя женщина, а также 25- и 33-летние мужчины.В целом в день происшествия, 20 января, больницы Мельбурна оказали помощь 37 пострадавшим, включая и самого Гаргасоло, который был ранен полицейскими в руку и на данный момент находится в больнице под охраной.Директор йешивы Бет Ривка, где училась Талия, раввин Йешуа Смуклер заявил, что ученикам и другим членам общины оказывают психологическую помощь, чтобы оправиться от случившегося. А руководитель тренировочного центра ЦАХАЛа, где Талия и Мэгги Хакин посещали еженедельные внешкольные занятия организовал сбор средств для помощи их семье.