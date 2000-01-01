22.01 17:30 MIGnews.com

Происходящее в Европе напоминает Папе Римскому о Гитлере

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Нынешнее укрепление позиций популистских движений в Европе весьма похоже на усиление ультраправых партий на фоне экономического кризиса и высокой безработицы в Веймарской республике в начале 30-х годов прошлого века, считает глава Римско-католической церкви Папа римский Франциск. Об этом он заявил испанской газете El Pais."Гитлер не захватывал власть, он был избран народом и нанес своему народу огромный ущерб. Во времена кризиса нам отказывает способность трезво мыслить", - предупредил Франциск в опубликованном 22 января интервью.1933 год в Германии был "типичным", считает Папа Римский. Страна находилась в состоянии кризиса и искала свою идентичность."И тогда пришел этот харизматический лидер и пообещал дать им идентичность. Но он дал им искаженную идентичность, и мы знаем, что случилось потом", - сказал глава Римско-католической церкви.По его словам, люди "с помощью стен и колючей проволоки пытаются защититься" от тех, кто, как им кажется, угрожает "отобрать их идентичность". Это не означает, что национальные границы не надо контролировать, оговорился понтифик.Страны, которым угрожает терроризм, имеют основания даже для более строгого контроля, отметил он, добавив, что "ни одна страна не уполномочена отбирать у своих граждан право на диалог с соседями".В то же время глава Римско-католической церкви призвал Европу больше делать для интеграции беженцев. В противном случае европейскому сообществу может грозить формирование новых гетто, подобных коммуне Моленбек в Брюсселе, населенной преимущественно выходцами из африканских стран, подчеркнул он.