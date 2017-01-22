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Видео: уборщик крадет два миллиона шекелей в Тель-Авиве 22.01 16:54   MIGnews.com

Видео: уборщик крадет два миллиона шекелей в Тель-Авиве

Десятый канал израильского ТВ показал клип, на котором видно, как уборщик одного из офисных зданий в центре Тель-Авива выносит сумку с похищенными деньгами.




Уборщик похитил в офисе крупной фирмы по торговле недвижимостью около двух миллионов наличными - в шекелях и в валюте.

Уборщик - житель Палестинской автономии. Он находился на израильской территории незаконно.

Вора у офиса поджидала машина, на которой он уехал.

Израильская полиция арестовала уборщика через несколько дней на территории Палестинской автономии. При нем обнаружили около миллиона шекелей.

Срок предварительного заключения арестованного был продлен до 23 января. Окружной суд Тель-Авива примет решение о мере пресечения для него завтра, 23 января.
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