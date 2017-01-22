22.01 16:54 MIGnews.com

Видео: уборщик крадет два миллиона шекелей в Тель-Авиве

עובד ניקיון במשרד תיווך חשוד כי גנב כשני מיליון שקלים. בסרטון: העובד נמלט עם הכסף. לידיעה המלאה של @doronhe >> https://t.co/JgEOKtHk2D pic.twitter.com/XPxncLZzX6 — חדשות 10 (@news10) January 22, 2017

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