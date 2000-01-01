22.01 14:29 MIGnews.com

Британцы ошибочно выпустили ядерную ракету по Америке

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Великобритания по ошибке запустила баллистическую ракету в сторону США, провалив испытания. Испытания Trident II D5, проходили еще в июне прошлого года у берегов Флориды (США), однако властям удалось скрыть эту информацию.Об этом сообщил высокопоставленный источник в Королевских ВМС британской газете The Sunday Times. По его словам, ракета была выпущена у берегов Флориды с борта подлодки "Vengeance". Но в какой-то момент сбилась с нужного курса и полетела в сторону побережья Америки. После этого сразу был отдан приказ на самоликвидацию.Сообщается, что в момент испытаний ядерной боеголовки на ракете не было, так как ее заменили макетом. По словам источника, такая ракета с ядерным вооружением способна уничтожить миллионы людей.Издание отмечает, что в Палату представителей вызовут министра обороны Великобритании Майкла Феллона, чтобы отчитаться о инциденте.