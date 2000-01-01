22.01 23:15 MIGnews.com

Мужчина убил жену, которая пришла домой "пораньше"

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В американском штате Северная Каролина мужчина застрелил свою жену, которая вернулась домой раньше времени. 49-летний американец принял свою супругу за грабителя.Инцидент произошел ранним утром. Как сообщает телеканал ABC, дочь пришла и разбудила отца с жалобами на странный шум у входной двери. Тогда мужчина взял ружью, открыл дверь и сразу же выстрелил в человека, которым оказалась его же жена.Женщина получила ранения в шею и скончалась на месте. Прибывшие на место медики ни чем не могли помочь.Отмечается, что пара 17 лет прожила вместе, у которой за это время родилось двое детей.