Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 22.01 23:15   MIGnews.com

Мужчина убил жену, которая пришла домой "пораньше"

В американском штате Северная Каролина мужчина застрелил свою жену, которая вернулась домой раньше времени. 49-летний американец принял свою супругу за грабителя.

Инцидент произошел ранним утром. Как сообщает телеканал ABC, дочь пришла и разбудила отца с жалобами на странный шум у входной двери. Тогда мужчина взял ружью, открыл дверь и сразу же выстрелил в человека, которым оказалась его же жена.

Женщина получила ранения в шею и скончалась на месте. Прибывшие на место медики ни чем не могли помочь.

Отмечается, что пара 17 лет прожила вместе, у которой за это время родилось двое детей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
Ученые: спортзал помогает похудеть не всем
21:59
В Индии слонам связали пижамы, чтоб не мерзли  
21:21
Белый дом ведет переговоры о переезде посольства в Иерусалим
20:54
Мадонна назвала Трампа диктатором и послала: Fuck You!  
19:25
За убийство еврея араб проведет остаток жизни в тюрьме
18:58
Голливуд снимет новую трилогию о Гарри Поттере
18:15
10-летняя еврейка - жертва наезда на пешеходов в Мельбурне
17:30
Происходящее в Европе напоминает Папе Римскому о Гитлере
17:30
Торнадо убили 15 американцев
17:10
Трамп прокомментировал акции протеста против него
17:06
Либерман: Создать антитеррористическую коалицию с США
16:57
Арнона Милчена обвинили в "сливе" Нетаниягу
16:54
Видео: уборщик крадет два миллиона шекелей в Тель-Авиве  
16:20
Трамп против аннексии Маале-Адумим
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus