Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






22.01 11:28   MIGnews.com

ВВС Турции нанесли удары по позициям ISIS в Эль-Баб

ВВС Турции поразили два объекта террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS. Турецкий авианалет произошел в сирийском городе Эль-Баб в субботу, 21 января.

В сегодняшнем заявлении Генштаба Турции говорится, что в ходе авиаударов были уничтожены два вооруженных транспортных средства. Турция начала операцию в Сирии под названием "Щит Ефрата" более четырех месяцев назад. Целью турецкой армии является освобождение границ от боевиков джихадистской организации.

Напомним, что боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:55
Папа Римский предупредил об опасности роста популизма
11:03
Изреельская долина: противники аэропорта перекрыли дороги
11:03
Американцы не будут мешать аннексии Маале Адумим
10:56
Apple решила отказаться от Touch ID
10:25
Депутат Светлова: "Принято решение об экстрадиции Лапшина"
10:14
У полковника похитили секретные документы и телефон
10:03
Израильтянка 10 лет пробыла в рабстве у мессианского культа
09:56
Новый генсек ООН будет активно бороться с антисемитизмом
09:31
Лидер теряет очки
09:20
Израиль нанес удар по ракетной базе в Сирии
09:03
Новый посол США в Израиле намерен жить в Иерусалиме
08:33
Ливия: возле итальянского посольства взорвался автомобиль
08:16
Мильчан покупал драгоценности для Сары Нетаниягу
08:08
Начальника Генштаба ЦАХАЛа выписали из больницы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus