22.01 11:28 MIGnews.com

ВВС Турции нанесли удары по позициям ISIS в Эль-Баб

Поделиться

Все по теме

Комментарии

ВВС Турции поразили два объекта террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS. Турецкий авианалет произошел в сирийском городе Эль-Баб в субботу, 21 января.В сегодняшнем заявлении Генштаба Турции говорится, что в ходе авиаударов были уничтожены два вооруженных транспортных средства. Турция начала операцию в Сирии под названием "Щит Ефрата" более четырех месяцев назад. Целью турецкой армии является освобождение границ от боевиков джихадистской организации.Напомним, что боевые действия в районе Эль-Баба, расположенного северо-восточнее Алеппо, ведутся с декабря 2016 года.