22.01 11:03 MIGnews.com
Изреельская долина: противники аэропорта перекрыли дороги
Жители Изреельской долины перекрыли 4 крупных перекрестка, протестуя против планов строительства международного аэропорта в Рамат Давид.
В Рамат Давид уже существует крупная база ВВС Израиля.
Одновременно перекрыты перекрестки Афула. Тель Адашим, Мегидо и Нахаляль.
Протесты проходили на протяжении четверти часа. с согласия полиции. Перекрытие дорог привело к возникновению больших транспортных пробок.
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