22.01 11:03 MIGnews.com

Изреельская долина: противники аэропорта перекрыли дороги

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Жители Изреельской долины перекрыли 4 крупных перекрестка, протестуя против планов строительства международного аэропорта в Рамат Давид.В Рамат Давид уже существует крупная база ВВС Израиля.Одновременно перекрыты перекрестки Афула. Тель Адашим, Мегидо и Нахаляль.Протесты проходили на протяжении четверти часа. с согласия полиции. Перекрытие дорог привело к возникновению больших транспортных пробок.