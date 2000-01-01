22.01 10:03 MIGnews.com

Израильтянка 10 лет пробыла в рабстве у мессианского культа

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20-летняя девушка была обнаружена водителем тракторона близ поселения Ган Нер в Изреельской долине.Девушка выглядела усталой и сконфуженной. Прибывшим врачам MADA она рассказала о том, что в течение 10 лет находилась в плену у мессианской секты - и сумела бежать.Девушка сумела сбежать через окно в здании, в котором живут члены секты.Девушка госпитализирована в больнице Хаемек в Афуле. Врачи говорят, что у нее есть проблемы с душевным здоровьем.Полиция сообщила, что расследует дело.