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Израильтянка 10 лет пробыла в рабстве у мессианского культа 22.01 10:03   MIGnews.com

Израильтянка 10 лет пробыла в рабстве у мессианского культа

20-летняя девушка была обнаружена водителем тракторона близ поселения Ган Нер в Изреельской долине.

Девушка выглядела усталой и сконфуженной. Прибывшим врачам MADA она рассказала о том, что в течение 10 лет находилась в плену у мессианской секты - и сумела бежать.

Девушка сумела сбежать через окно в здании, в котором живут члены секты.

Девушка госпитализирована в больнице Хаемек в Афуле. Врачи говорят, что у нее есть проблемы с душевным здоровьем.

Полиция сообщила, что расследует дело.
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