22.01 10:03 MIGnews.com
Израильтянка 10 лет пробыла в рабстве у мессианского культа
20-летняя девушка была обнаружена водителем тракторона близ поселения Ган Нер в Изреельской долине.
Девушка выглядела усталой и сконфуженной. Прибывшим врачам MADA она рассказала о том, что в течение 10 лет находилась в плену у мессианской секты - и сумела бежать.
Девушка сумела сбежать через окно в здании, в котором живут члены секты.
Девушка госпитализирована в больнице Хаемек в Афуле. Врачи говорят, что у нее есть проблемы с душевным здоровьем.
Полиция сообщила, что расследует дело.
Поделиться
Все по теме
Комментарии